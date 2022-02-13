Як передає Politeka.net, популярний український артист Дмитро Монатік счатслів у шлюбі з Іриною Демічевої, з якою виховує двох красенів-синів. Зараз пара активно проводить час на відпочинку і насолоджується часом разом.
"З милим і рай в курені 🥰 🏝 @monatik_official 💕" - пише щаслива Ірина під сімейним кадром з чоловіком. На пляжі вона насолодилася відпочинком і вільним моментом без суєти.
Як відомо, Ірина працює, виховує двох маленьких хлопчиків і підтримує чоловіка, який часто гастролює і не так часто буває вдома. Причому їй подобається також їздити з Монатіком на концерти, де її часто бачать шанувальники.
"Як красиво😍; якщо курінь в раю️; райська пара️️️; справжній рай 🌺 найпрекрасніше місце" - пишуть в мережі.
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Як відомо, вони з сім'єю часто їздять по різних країнах, звідки діляться новими фото. Як відомо, нещодавно сім'я Монатіка покинула Острів Мальдіви, де вони довго відпочивали. На своїй сторінці в Instagram Ірина Демічева поділилася кадрами, де постала перед камерою на тлі шикарного заходу.
"Настрій дня" — - підписала відео Ірина Демічева
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