Актори "Дизель Студіо" підготували українцям сюрприз - фанатів комедійного серіалу "Папньки" чекає дивовижний випуск з ексклюзивними секретами зі зйомок цього телешоу.

Так, нещодавно відбулася прем'єра четвертого сезону серіалу "Папаньки" виробництва "Дизель шоу". Головні ролі в ньому як і раніше виконують Єгор Крутоголов, Євген Сморигін, Андрій Федінчик і Євген Гашенко. За сюжетом, четверо друзів живуть в одному дворі столичної багатоповерхівки. Їх об'єднує важлива тема - виховання дітей.

На офіційній сторінці "Дизель Студіо" у Instagram опублікували свіже відео з анонсом спеціальної серії, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Зокрема, серія буде присвячена розповідям "папньок" про "Папаньок",

"Команда "Дизель Студіо" розповість і покаже, як створювався сімейний і найсмішніший серіал про дружбу, любов і пригоди🤗 Наші актори розкриють ексклюзивні секрети того, що відбувалося на знімальному майданчику і залишилося поза кадром. А ще відверто поділяться тим, що насправді думають про своїх персонажів😉 Не пропустіть цю прем'єру 13 лютого о 10:00 на нашому ютуб-каналі "Папаньки"!", - йдеться в анонсі.

"Я буду не проти постаріти з цим серіалом", - прокоментував на відео Крутоголов.

Користувачі в передчутті: "класний фільм "Папаньки" всі сезони. Хочеться ще продовження папаньок❤️"; "Краще шоу🔥".

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