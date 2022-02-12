Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий і чоловік ведучої Каті Осадчої Юрій Горбунов, який разом з дружиною веде новий сезон "Голосу країни", поділився в Instagram чарівним фото. Нещодавно зіркова парочка літала на відпочинок в Париж, так що в своїх соцмережах обидва публікували знімки. В цей раз Юрій виклав в сторіс миле фото з готелю, похвалившись приголомшливим видом.
На фотографії Горбунов відображений, стоячи на красивому затишному балкончику готельного номера. На знімку відривається гарний вид на одну з центральних вулиць французької столиці. Перед камерою ведучий з'явився в простому зручному вбранні-темних вузьких штанях і сірому светрі, а на його ногах видно білосніжні кроси.
Телеведучий ніяк не підписав свою фотографію, залишив тільки геолокацію Парижа.
Відзначимо, що раніше Юрій опублікував на своїй сторінці миле фото з прогулянки по романтичному місту разом з дружиною. На знімку подружжя відображене біля місцевої пам'ятки в центрі Парижа. На прогулянку обидва вийшли в спортивних затишних нарядах з модними сонцезахисними окулярами.
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Нагадаємо, Горбунов і Катя Осадча шикують в Парижі, пелюстки троянд і величезне ліжко: "Найромантичніше місце...".
Як повідомляла Politeka, Горбунов відвіз Осадчу подалі з України і похвалився фото: "Ви такі щасливі".
Також Politeka писала, що Осадча зізналася, куди і чому вони втекли з Горбуновим з України: "Будемо пам'ятати".