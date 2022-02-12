Известный телеведущий и шоумен Юрий Горбунов показал в соцсети очаровательное фото из отеля в самом центре французской столицы.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий и муж ведущей Кати Осадчей Юрий Горбунов, который вместе с женой ведет новый сезон "Голосу країни", поделился в Instagram очаровательным фото. Недавно звездная парочка летала на отдых в Париж, так что в своих соцсетях оба публиковали снимки. В этот раз Юрий выложил в сторис милое фото из отеля, похваставшись потрясающим видом.

На фотографии Горбунов запечатлен, стоя на красивом уютном балкончике отельного номера. На снимке отрывается красивый вид на одну из центральных улиц французской столицы. Перед камерой ведущий появился в простом удобном наряде – темных узких штанах и сером свитере, а на его ногах видно белоснежные кроссы.

Телеведущий никак не подписал свою фотографию, оставил только геолокацию Парижа.

Отметим, что ранее Юрий опубликовал на своей странице милое фото с прогулки по романтическому городу вместе с женой. На снимке супруги запечатлены возле местной достопримечательности в центре Парижа. На прогулку оба вышли в спортивных уютных нарядах с модными солнцезащитными очками.

Напомним, Горбунов и Катя Осадчая шикуют в Париже, лепестки роз и огромная кровать: "Самое романтическое место...".

Как сообщала Politeka, Горбунов увез Осадчую подальше из Украины и похвастался фото: "Вы такие счастливые".

Также Politeka писала, что Осадчая призналась, куда и почему они сбежали с Горбуновым из Украины: "Будем помнить".