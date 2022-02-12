Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка знімається в серіалі "Папаньки", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала чарівне фото, а в підписі до нього залишила зворушливе послання українцям.

На фотографії Лілія зображена, сидячи за столом з кухлем в руках, навколо неї світла затишна атмосфера. Перед камерою телезірка з'явилася в світлих джинсах і білому теплому светрі, її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд.

У підписі до фото Ребрик написала: "Три неділі і три суботи до весни, здається, на цьому тижні вона вже відчувається в повітрі, а знову якесь дежавю-на порозі весни так багатьох накриває ковид! Мені здається, зараз хворіє кожен другий! Тримайтеся там, пам'ятайте: це все пройде! І щиро всім бажаю-нехай якомога швидше! Хто зараз хворіє-посилаю вам сигнали одужання! Як Ви там? У чому знаходите позитив (крім тесту)? Хто здоровий-нехай так і буде! Давайте разом підтримаємо тих, хто на тій стороні ковид!".

Нагадаємо, Лілія Ребрик засвітила свою " другу сім'ю "і поділилася зізнанням: "Вже сумую".

Як повідомляла Politeka, Лілія Ребрик дала пораду українцям, як провести час: "Ви часто питаєте...".

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик вказала українцям на щасливу дату і запропонувала загадати бажання: "Погнали!".