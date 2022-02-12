Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая снимается в сериале "Папаньки", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила очаровательное фото, а в подписи к нему оставила трогательное послание украинцам.

На фотографии Лилия запечатлена, сидя за столом с кружкой в руках, вокруг нее светлая уютная атмосфера. Перед камерой телезвезда появилась в светлых джинсах и белом теплом свитере, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к фото Ребрик написала: "Три воскресенья и три субботы до весны, кажется, на этой неделе она уже чувствуется в воздухе, а снова какое-то дежавю – на пороге весны так многих накрывает ковид! Мне кажется, сейчас болеет каждый второй! Держитесь там, помните: это все пройдет! И искренне всем желаю – пусть как можно скорее! Кто сейчас болеет – посылаю вам сигналы выздоровления! Как вы там? В чем находите позитив (кроме теста)? Кто здоров – пусть так и будет! Давайте вместе поддержим тех, кто на той стороне ковид!".

Напомним, Лилия Ребрик засветила свою «вторую семью» и поделилась признанием: "Уже скучаю".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик дала совет украинцам, как провести время: "Вы часто спрашиваете...".

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик указала украинцам на счастливую дату и предложила загадать желание: "Погнали!".