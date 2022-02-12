Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса Ксенія Мішина зараз перебуває вдома через хворобу. Разом з сином вона на самоізоляції, що для зірки дуже незвично, так як зазвичай вона встає дуже рано заради зйомок, багато часу проводить на майданчику і встигає також займатися з сином і підтримувати його захоплення.

Також з недавніх пір у Мішиної свій магазин з уходовыми засобами за шкірою і для волосся, тому вона нерідко записує ролики з інструкціями по догляду і розповідає, як привести себе в порядок.

Зараз же у Мішиної багато вільного часу, яким вона насолоджується:

"Вставати без будильника! Здається, я готова продовжити лікарняний. Часто працюю без вихідних і зараз сильно насолоджуюся, що не треба нікуди бігти. Жарти прилетіли " - пише Ксенія під кадрами.

Відзначимо, що Ксенія виховує сина Платона одна, і судячи з кадрів з нового відео, вони відмінно ладнають.

Нещодавно Мішина розповіла про труднощі у вихованні дитини: "бути батьком так відповідально і хвилююче, незважаючи на те, що інформації про те, як" треба " мільйон. Але на противагу є наш власний дитячий досвід, а ще весь час щось пророкує інтуїція і дитина, у якого взагалі своє бачення. Загалом, як у найкращій драмі, суцільний конфлікт".

Нагадавши, Мішина після покупки 4-кімнатної квартири показала, на що йде заради сина: "ось, будь ласка...".

Як повідомляла Politeka, "Холостячка "Мішина і Юрій Ткач несподівано з'явилися разом:"битися за головний приз".

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