Актриса Ксения Мишина, бывшая героиня "Холостячка-1" и судья шоу "Україна має талант", появилась вместе с юмористом "Квартал 95" Юрием Ткачем.

Ксения Мишина завоевала огромную популярность в Украине, поэтому ее часто приглашают на различные съемки, пишет Politeka.net. Как оказалось, на одном из проектов актриса появится в компании Юрия Ткача.

Об этом сообщили в Инстаграм-группе, в посте которой показали стильную и красивую Ксению Мишину, и улыбчивого Юрия Ткача.

"Ксения Мишина и Юрий Ткач придут на шоу «Игры талантов».

В одном из выпусков актеры @misha.k.ua и @yuriy_tkach помогут участникам сражаться за главный приз", - написано в публикации.

Пост быстро собрал сотни лайков и немного комментариев.

"🔥🔥🔥🔥🌸🌸🌸", "👏👏", - написали пользователи Сети.

Отметим, суть шоу "Игры талантов" заключается в угадывании, какими талантами обладают 11 незнакомцев. В программе соревнуются две команды телезрителей, а помогать разобраться с помощью интуиции и логики им будут разные звезды.

Игра проходит в три раунда, и дает возможность заработать 150 тысяч гривен. Выигрыш получит команда, которая справилась с заданием.

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