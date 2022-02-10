Известная актриса Ксения Мишина, которая принимала участие в реалити-шоу "Холостячка" рассказала, на что идет ради своего сына Платона.

Как передает Politeka.net, Ксения Мишина является известной украинской актрисой и главной героиней первого сезона шоу "Холостячка". Как известно, Мишина в прошлом году купила квартиру и сейчас активно занимается ремонтом, раздумывая о планировке своей мечты. На своей странице в Инстаграм актриса показала, на что ей приходится идти ради поддержания хороших отношений с сыном Платоном.

""Мам, ты же мой друг". Короче, если хочешь стать другом своему сыну, особенно вот этому, бери в руки джойстик, и вот вместе шпиль", — рассказала Ксения Мишина.

Как видно, актриса взяла в руки джойстик и играет с сыном. Хотя, стоит отметить, что на реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина высказывалась о том, что ей не нравятся видеоигры. Однако, ради сына, она готова на многое и не единожды доказывала это.

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