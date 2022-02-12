Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Ксения Мишина сейчас находится дома из-за болезни. Вместе с сыном она на самоизоляции, что для звезды очень непривычно, так как обычно она встает очень рано ради съемок, много времени проводит на площадке и успевает также заниматься с сыном и поддерживать его увлечения.

Также с недавних пор у Мишиной свой магазин с уходовыми средствами за кожей и для волос, поэтому она нередко записывает ролики с инструкциями по уходу и рассказывает, как привести себя в порядок.

Сейчас же у Мишиной много свободного времени, которым она наслаждается:

«Вставать без будильника! Кажется, я готова продлить больничный. Часто работаю без выходных и сейчас сильно наслаждаюсь, что не надо никуда бежать. Шуточки прилетели» - пишет Ксения под кадрами.

Отметим, что Ксения воспитывает сына Платона одна, и судя по кадрам с нового видео, они отлично ладят.

Недавно Мишина рассказала о трудностях в воспитании ребенка: "Быть родителем так ответственно и волнительно, несмотря на то, что информации о том, как "надо" миллион. Но в противовес есть наш собственный детский опыт, а ещё все время что-то предсказывающая интуиция и ребенок, у которого вообще своё видение. В общем, как в самой лучшей драме, сплошной конфликт".

Напомним, Мишина после покупки 4-комнатной квартиры показала, на что идет ради сына: "Вот, пожалуйста...".

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина и Юрий Ткач неожиданно появились вместе: "Сражаться за главный приз".

Также Politeka писала, что Ксения Мишина после расставания с Эллертом заговорила о любви и счастье: "Истина одна".