Відома телеведуча Катя Осадча поділилася ще одним фото з подорожі в Париж і розповіла про нове натхнення.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка довгі роки залишається незмінною ведучою програми "Світське життя", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася чарівним кадром з недавньої подорожі в Париж, а в підписі до нього поділилася планами.

На фотографії Катя відобразила себе біля річки з видніється вдалині головною визначною пам'яткою Парижа - Ейфелевою вежею. Перед камерою вона з'явилася в білій блузці з пастельним светром і теплою бежевою дублянкою. Її волосся зібране в акуратну зачіску, а на обличчі легкий макіяж і стильні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Осадча написала: "З архіву #paris2022. Нове натхнення вчити розмовну французьку, ще більше список місць, які потрібно відвідати, ще більший стимул скоріше повернутися. Яка ваша країна, куди хочете повертатися знову і знову?". Користувачі не пройшли повз і тут же почали коментувати нове фото телеведучої, засинаючи її компліментами і відповідями на питання.

Нагадаємо, Осадча вразила образом зі стильною зачіскою: "Катя, ви суперська жінка".

Як повідомляла Politeka, Юрій Горбунов публічно звернувся до своєї дружини Осадчої: "За наші будні...".

Також Politeka писала, що Осадча поскаржилася по дорозі на роботу і затужила по відпочинку з Горбуновим: "Хочеться літа".