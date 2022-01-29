Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Катя Осадчая уже много лет ведет передачу о светской жизни, поэтому часто мелькает на экранах вместе со всеми звездами. Причем артистка не делает себе долгих выходных за исключением отпуска и отправляется на съемки даже ночью из-за различных мероприятий.
В этот раз Катерина выбрала мини-платье насыщенного фиолетового оттенка с блестками и аккуратными украшениями. Укладка с мягкими волнами и макияж в тон удачно дополнили образ Осадчей.
За кулисами она решила отдохнуть с мужем - Юрием Горбуновым, который также традиционно уже не первый год ведет музыкальный проект. Отметим, артистка выглядела очень привлекательно после похудения. Спустя несколько месяцев после родов она уже в отличной форме.
Также Осадчая выложила на своей странице очаровательное фото, на котором появилась в необычном образе и поделилась пятничным настроением.
Галкин, засняв жующую Аллу Пугачеву на домашней кухне, показал, что они едят "Сколько той жизни"
Ушел из жизни известный актер и комик: родные сообщили, как все случилось
Судья «Мастер Шеф» Мартыновская засветилась в объятиях известного красавца: «Сильно повезло»
"Сердце сжимается от слез матери": жизнь 22-летней Жанны после расстрела в Днепре висит на волоске
3-летняя Лиза потерялась под Киевом, ищут родителей: «Возможно, кто-то узнает"
На новой фотографии Катя запечатлена в интересной локации, похоже, это было где-то в закулисье съемок. Перед камерой она появилась в приталенном темном платье, которое переливается на свете и подчеркивает стройную фигуру.
Напомним, Осадчая в фиолетовом мини утроила Горбунову сеанс соблазна прямо за кулисами: "Так и живем".
Как сообщала Politeka, Осадчая с Дорофеевой впечатлили образами на старте нового сезона "Голос країни": фото.
Также Politeka писала, что Осадчая похвасталась сюрпризом от Горбунова в честь особенной даты: "Нашему Даниле 5 месяцев".