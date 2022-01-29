Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Катя Осадчая уже много лет ведет передачу о светской жизни, поэтому часто мелькает на экранах вместе со всеми звездами. Причем артистка не делает себе долгих выходных за исключением отпуска и отправляется на съемки даже ночью из-за различных мероприятий.

В этот раз Катерина выбрала мини-платье насыщенного фиолетового оттенка с блестками и аккуратными украшениями. Укладка с мягкими волнами и макияж в тон удачно дополнили образ Осадчей.

За кулисами она решила отдохнуть с мужем - Юрием Горбуновым, который также традиционно уже не первый год ведет музыкальный проект. Отметим, артистка выглядела очень привлекательно после похудения. Спустя несколько месяцев после родов она уже в отличной форме.

Также Осадчая выложила на своей странице очаровательное фото, на котором появилась в необычном образе и поделилась пятничным настроением.

На новой фотографии Катя запечатлена в интересной локации, похоже, это было где-то в закулисье съемок. Перед камерой она появилась в приталенном темном платье, которое переливается на свете и подчеркивает стройную фигуру.

Напомним, Осадчая в фиолетовом мини утроила Горбунову сеанс соблазна прямо за кулисами: "Так и живем".

Как сообщала Politeka, Осадчая с Дорофеевой впечатлили образами на старте нового сезона "Голос країни": фото.

Также Politeka писала, что Осадчая похвасталась сюрпризом от Горбунова в честь особенной даты: "Нашему Даниле 5 месяцев".