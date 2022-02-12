Відомий російський шоумен і артист Максим Галкін показав, як швидко виросли його діти з Аллою Пугачовою - Гаррі і Ліза.

Як передає Politeka.net, у популярного російського артиста Максима Галкіна і його дружини легендарної співачки Алли Пугачової є двоє дітей-Єлизавета і Гаррі. Вони двійнята і зараз їм по 9 років.

На своїй сторінці в Instagram артист опублікував нове відео. Ці кадри змонтували його шанувальники та показали, як дорослішали Єлизавета і Гаррі (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Спасибі @maximalla_family за зворушливий монтаж. І Олегу Мітяєву спасибі за пісню!", — подякував Максим Галкін.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Дуже приємно дивитися на таких батьків. Мир вашій родині !)", "Як швидко виросли цих два чудових і красивих чоловічка! Дуже зворушливе відео і пам'ять на все життя!", "Яка принадність 😍 😍 😍які ж Гарік і Ліза красиві діти!", "Як зворушливо! Сім'я - це щастя!".

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