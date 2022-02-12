72-летняя Пугачева опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежий ролик, в котором ответила, почему не реагирует на хейт, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Алла Борисовна поделилась жизненным советом с пользователями:

"Меня спрашивают, почему я не реагирую на какие-то дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило - не надо мстить подлым людям. Надо быть просто счастливой, и они этого не переживут".

Многие в комментариях согласились с певицей:

"Мудрые слова умной прекрасной женщины!!!!! ❤️"; "Браво, Алла 👍💋"; "Как точно сказано 🔥здоровья вам"; "Классная🔥👏😍 Я бы хотела быть такой в такие годы"; "Потому что на "дурные высказывания" реагируют люди с дурными намерениями! Алла Борисовна их переросла давно, она умная женщина! Я восхищаюсь ею! Ещё она детей не воспитывает, а живёт своей счастливой жизнью! Дети этот пример видят! Многим бы такое отношение к детям! 🔥".

Отметим, в Сети обсуждают автобиографическую книгу певицы Ирины Понаровской под названием «Честно говоря», в которой та нелестно высказалась в адрес Пугачевой, обозвав ее "деревней".

Понаровская считает, мол, если "девушку можно вывезти из деревни, то деревню из девушки не вывезешь".

Напомним, Алла Пугачева дала честный ответ о браке с Максимом Галкиным

Как сообщала Politeka, что Галкин засветил, как выросли их с Пугачевой дети: "Лиза хороша, но Гарик..."

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