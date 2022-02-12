Співачка Оля Полякова, яка зараз є одним з тренерів шоу "Голос країни", показала себе в обіймах ефектного танцюриста.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова - популярна українська співачка, яка не тільки займається музикою, але і знімається також в кіно. Артистка ще веде власну програму на Ютубі" дорослі дівчатка " разом з телеведучою Машею Єфросиніною. Не забуває Оля і про телебачення, ставши детективом шоу " Маска "і тренером" Голосу країни", який нещодавно стартував. Не забуває Полякова і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Оля показала, як притиснула одного зі своїх танцюристів до грудей. Зірка задерла ногу і закрила очі, щоб зробити кадр максимально пристрасним.

"З Днем народження, прекрасний Дмитро", - написала Оля Полякова.

А до цього Оля показувала свої ніжки, лежачи біля басейну. Відомо, що зараз Полякова відпочиває на курорті, насолоджуючись відпусткою.

Нагадавши, Полякова розлютила українців поведінкою на "Голосі країни"

Також Politeka повідомляла, що Полякова показала свою розкішну віллу з мавпами, верандою і басейном на березі

А ще Politeka писала, що Полякова висловила, що думає про про інших суддів "Голосу країни" і своїх ненависників