Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - популярная украинская певица, которая стала в последнем сезоне "Голос країни" тренером вместо Тины Кароль. А на днях артистка отправилась отдыхать на курорт с дочерьми, откуда теперь постоянно делится новыми фото и видео. Так случилось и в этот раз, ведь Оля решила в сторис Инстаграм показать, в каком роскошном месте она поселилась.
На кадрах Полякова показывала обезьян, которые жили рядом с виллой.
"Ребята, посмотрите, это не зоопарк. Это просто у нас возле виллы сидит обезьянка с малышом. Класс. Круто, ой как круто", - сказала Оля.
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После этого Оля сделала съемку уже ночью, демонстрируя веранду и бассейн. А после этого похвасталась своей роскошной ножкой.
"Снимать могу только мою ногу", - сказала Оля.
Напомним, 16-летнюю дочь Оли Поляковой раскритиковали за провальный фотошоп в мини-купальнике
Также Politeka сообщала, что Полякова в блестящем мини показала, как веселится с молодыми танцовщицами
А еще Politeka писала, что 16-летняя дочь Оли Поляковой переборщила с выбором микро-купальника для отдыха