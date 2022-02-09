Певица Оля Полякова, которая улетела из Украины на отдых, показала роскошную виллу с обезьянами, похваставшись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - популярная украинская певица, которая стала в последнем сезоне "Голос країни" тренером вместо Тины Кароль. А на днях артистка отправилась отдыхать на курорт с дочерьми, откуда теперь постоянно делится новыми фото и видео. Так случилось и в этот раз, ведь Оля решила в сторис Инстаграм показать, в каком роскошном месте она поселилась.

На кадрах Полякова показывала обезьян, которые жили рядом с виллой.

"Ребята, посмотрите, это не зоопарк. Это просто у нас возле виллы сидит обезьянка с малышом. Класс. Круто, ой как круто", - сказала Оля.

После этого Оля сделала съемку уже ночью, демонстрируя веранду и бассейн. А после этого похвасталась своей роскошной ножкой.

"Снимать могу только мою ногу", - сказала Оля.

Напомним, 16-летнюю дочь Оли Поляковой раскритиковали за провальный фотошоп в мини-купальнике

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