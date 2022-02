Як передає Politeka.net, Сергій Лазановський прославився як переможець 11-го сезону проєкту "Голос країни".

Як відомо, 12-го лютого відбудеться фінал національного відбору на "Євробачення-2022". Сергій Лазановський вирішив прокоментувати пісні учасників і назвав свого фаворита.

"Привіт, ріднусики

Сьогодні фінал Нацотбору на "Євробачення-2022" і вже не терпиться дізнатись, хто ж поїде представляти Україну на тій омріяній для всіх артистів сцені😍



я переслухав треки усіх виконавців і вже визначився з фаворитами🙈 (важливо памятати про те, що усі ми різні😉 і про смаки не сперечаються🤣)



Отже:



@cloudless.band "All be alright" - крутий гурт🔥 після Євробачення в їхньому фан-клубі буде однозначно поповнення 😉 пісенька на фестивалях розриватиме натовп💪🏻 тому організаторам варто вже їх бронювати😌



@soulmichael "Demons" - голос🔥 вперше для себе відкриваю цього співака , але цікаво буде глянути, як все це виглядатиме наживо😌 очікую на цікавий сценічний номер😉



@barlebensoul "Hear my words" - мелодійно, душевно, лірично🙃 ще одне нове ім'я, яке відкрив для себе🔥



@ouratlanticofficial "Моя любов" - поринув у 90-ті, хоча знаю про ті часи більше із картинки😌 цікавий формат, цікавий гурт, прикольний соліст🙃



@alinapash "Тіні Забутих Предків" - ухххххх.... посил пісні неймовірний... зараз набуває популярності серед пісень у YouTube♥️ оскільки я шалено люблю українську творчість, а зокрема народну, то тут буду тільки ЗА, якщо саме ця співачка представлятиме Україну😍



@kalush.official "Stefania" - приспів запам'ятовується, а це вже є хорошим показником того, що пісня житиме і після нац.відбору💪🏻 гурт за останній рік просто розірвав усі чарти🔥 до списку фаворитів додаю однозначно😌



@roxolanas "Girlzzzz" - почув про цю співачку з муз.премії "МУЗВАР", і вже тоді почав цікавитись її творчітсю🔥 що я можу вам сказати? Дуже мені то імпонує💪🏻 пісню однозначно послухаю ще декілька разів і додам до свого плей-листа😍 ,а якщо виконавиця використає мову жестів у своєму номері - це буде до мурах💞 зрештою, на першому місці для мене є саме вона😍



@a.wellboy "Nozzy Bossy" - охххх, вміє той чоловік змусити підірватись з ліжка і почати танцювати🔥 хлопчина із села (а я теж звідти😅 ), тому близька ця творчість, а особливо вираз #сила_села✅ хто б що не казав, а він вміє дати жару😌 принаймі інтиригу тримав до останнього😉🤣



Вболіватиму за ROXOLANA, KALUSH orchestra, Alina Pash💞", — розповів Сергій Лазановський.

