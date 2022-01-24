Как передает Politeka.net, Сергей Лазановский является победителем 11-го сезона вокального проекта "Голос країни". На этот раз стало известно, что артист вернулся в шоу, однако в новом амплуа. Теперь он стал ведущим бэкстейджа вместе с Натали Солоник. Они вдвоем будут знакомить ближе зрителей с участниками и раскрывать им секреты происходящего на проекте (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ну что ж, начался 12 сезон "Голос країни"

Вместе с Натали Солоник мы вытряхнем эмоции с каждого участника🥰

Все секретики исполнителей вы сможете услышать, глядя бэкстейдж на YouTube канале "Голос країни".", — раскрыл Сергей Лазановский.

Поклонники артиста оставили ему множество комментариев под видео: "Супер, ты красавчик", "Вау", "Вы ж крутые", "Супер", "Красавчик, самый лучший", "Крутые", "А как ведущую с вами зовут?".

Напомним, что недавно Лазановский показывал, как он выглядел до своей победы в вокальном проекте. Ранее он устраивался на должность официанта.

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