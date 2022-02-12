Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - популярна українська актриса, яка знялася в десятках проектів. Зірка нещодавно була головною героїнею шоу "Холостячка", а в 2021 році зайняла крісло судді проекту "Україна має талант". Не забуває Мішина і про Instagram, де цього разу вирішила показати сина і розповісти про свої проблеми.

На новому фото Ксенія позувала в ліфті поруч.

"2 роки тому я була на емоційному дні, хоч по фото і не скажеш. Але я чітко пам'ятаю цей період. Жорсткі графіки на роботі, конфлікти з батьками. Платон жив більшу частину часу з бабусею... Я мучилася величезним почуттям провини...",- написала Ксенія.

"Була постійна тривога і думки про те, що я все роблю не так", - розповіла зірка в новому сторіс.

"Я була настільки емоційною, що посварила все, що мене оточує і свій внутрішній світ", - закінчила свій розповів актриса в сторіс.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина розніжилася вдома і розкрила секрет вдалого відпочинку

Також Politeka повідомляла, що з фіналістом "Холостячки" Тригубенко сталася неприємна НП

А ще Politeka писала, що Ксенія Мішина показала підрослого сина і заговорила про виховання