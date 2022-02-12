Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - популярная украинская актриса, которая снялась в десятках проектов. Звезда недавно была главной героиней шоу "Холостячка", а в 2021 году заняла кресло судьи проекта "Україна має талант". Не забывает Мишина и об Инстаграм, где в этот раз решила показать сына и рассказать о своих проблемах.
На новом фото Ксения позировала в лифте рядом сыном Планом.
"2 года назад я была на эмоциональном дне, хоть по фото и не скажешь. Но я четко помню этот период. Жесткие графики на работе, конфликты с родителями. Платон жил большую часть времени с бабушкой... Я мучилась огромным чувством вины...", - написала Ксения.
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"Была постоянная тревога и мысли о том, что я все делаю не так", - рассказала звезда в новом сторис.
"Я была настолько эмоциональной, что разругала все, что меня окружает и свой внутренний мир", - закончила свой рассказал актриса в сторис.
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А еще Politeka писала, что Ксения Мишина показала подросшего сына и заговорила о воспитании