Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - популярная украинская актриса, которая снялась в десятках проектов. Звезда недавно была главной героиней шоу "Холостячка", а в 2021 году заняла кресло судьи проекта "Україна має талант". Не забывает Мишина и об Инстаграм, где в этот раз решила показать сына и рассказать о своих проблемах.

На новом фото Ксения позировала в лифте рядом сыном Планом.

"2 года назад я была на эмоциональном дне, хоть по фото и не скажешь. Но я четко помню этот период. Жесткие графики на работе, конфликты с родителями. Платон жил большую часть времени с бабушкой... Я мучилась огромным чувством вины...", - написала Ксения.

"Была постоянная тревога и мысли о том, что я все делаю не так", - рассказала звезда в новом сторис.

"Я была настолько эмоциональной, что разругала все, что меня окружает и свой внутренний мир", - закончила свой рассказал актриса в сторис.

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