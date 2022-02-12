Как пишет Politeka.net, Алексей Тригубенко - успешный предприниматель, который решил попробовать свои силы на шоу "Холостячка". Бизнесмену удалось дойти финала, но актриса Ксения Мишина предпочла Александра Эллерта. На новых сторис в Инстаграм Алексей решил рассказать о реалиях бизнеса, поделившись в своем Инстаграм.
"Продолжаем рубрику про реалии бизнеса. Вчера у нас пытались угнать машину. Ее загнали на СТО на окраине города, там сняли GPS и отвезли на другое СТО, чтобы начать разборку авто на запчасти. В один момент машина просто исчезла из наших радаров", - написал Тригубенко.
Сегодня днем машину вернули. Как видите, не успели разобрать, только задние фонари сняли, конечно, машины у нас застрахованы полным КАСКО, поэтому в случай чего как-бы страховая компания компенсирует, но мы до этого не успели дойти, машину вернули. Блин, так странно, на самом деле. Обидно, что люди это делают, конечно".
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Напомним, финалист "Холостячки" Тригубенко рассказал, сколько денег ему нужно для счастья
Также Politeka сообщала, что Тригубенко после неудачи с "Холостячкой" Мишиной проводил время на сайте знакомств
А еще Politeka писала, что отвергнутый Ксенией Мишиной Тригубенко признался в выгоде после "Холостячки"