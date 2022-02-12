Как пишет Politeka.net, Алексей Тригубенко - успешный предприниматель, который решил попробовать свои силы на шоу "Холостячка". Бизнесмену удалось дойти финала, но актриса Ксения Мишина предпочла Александра Эллерта. На новых сторис в Инстаграм Алексей решил рассказать о реалиях бизнеса, поделившись в своем Инстаграм.

"Продолжаем рубрику про реалии бизнеса. Вчера у нас пытались угнать машину. Ее загнали на СТО на окраине города, там сняли GPS и отвезли на другое СТО, чтобы начать разборку авто на запчасти. В один момент машина просто исчезла из наших радаров", - написал Тригубенко.

Сегодня днем машину вернули. Как видите, не успели разобрать, только задние фонари сняли, конечно, машины у нас застрахованы полным КАСКО, поэтому в случай чего как-бы страховая компания компенсирует, но мы до этого не успели дойти, машину вернули. Блин, так странно, на самом деле. Обидно, что люди это делают, конечно".

Напомним, финалист "Холостячки" Тригубенко рассказал, сколько денег ему нужно для счастья

Также Politeka сообщала, что Тригубенко после неудачи с "Холостячкой" Мишиной проводил время на сайте знакомств

А еще Politeka писала, что отвергнутый Ксенией Мишиной Тригубенко признался в выгоде после "Холостячки"