Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была главной героиней шоу "Холостячка", но рассталась со своим избранником Александром Эллертом, поделилась в Instagram забавным видео с сыном.
Отметим, что Ксения воспитывает сына Платона одна, и судя по кадрам с нового видео, они отлично ладят. В ролике мама и сын просто валяются на полу и валяют дурака, при этом заливисто хохочут.
В подписи к публикации Мишина рассказала о трудностях в воспитании ребенка: "Быть родителем так ответственно и волнительно, несмотря на то, что информации о том, как "надо" миллион. Но в противовес есть наш собственный детский опыт, а ещё все время что-то предсказывающая интуиция и ребенок, у которого вообще своё видение. В общем, как в самой лучшей драме, сплошной конфликт".
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Напомним, Мишина после покупки 4-комнатной квартиры показала, на что идет ради сына: "Вот, пожалуйста...".
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина и Юрий Ткач неожиданно появились вместе: "Сражаться за главный приз".
Также Politeka писала, что Ксения Мишина после расставания с Эллертом заговорила о любви и счастье: "Истина одна".