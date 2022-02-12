Як передає Politeka.net, Дженніфер Лопес стала розповідати про себе більше після того, як приступила до нових проектів з початком року. Також вона вирішила поцікавитися у фанатів, чим вони зараз захоплюються і що їм найцікавіше спостерігати в її творчості.

"Сьогодні дуже особливий день! ✨ @MarryMeMovie зараз в кінотеатрах і на @peacocktv! У мене є трохи часу, щоб відповісти на ваші запитання... давайте задамо питання та відповіді нижче!!!! 💕 #JLovers " - поділилася думками Лопес і зацікавила зверненням.

Зазвичай вона не говорить про себе і рідко розповідає про сім'ю, тому шанувальники засипали її питаннями з нагоди:

"Яку пісню Вам найбільше сподобалося співати? 🎶 ; У мене буде прем'єра фільму ❤; #MarryMe буде доступний в кінотеатрах Аргентини? 💎 ; яка сцена справила на вас найбільше враження? 🤔 🧐 ; Краще з Беном разом; який же головний секрет краси?; У вас небезпечна краса; як ти жонглюєш такою кількістю капелюхів одночасно?; краса.. я теж намагаюся 💪 мені 49 років Без питань, просто хочу сказати, як сильно я ЛЮБЛЮ тебе і Бена знову разом. Бог зробив це».

Відзначимо, в останньому фільмі Лопес зіграла навіжену співачку, що вийшла заміж за першого зустрічного. Разом з нею зіграли два знаменитих артиста, тому прем'єру відвідали дуже близькі друзі та колеги.

Не залишився осторонь і Бен Аффлек, який з'явився в чорному смокінгу разом з Лопес. На заході Дженніфер з'явилася у весільній сукні з колекції Giambattista Valli і туфлях з помпоном. Образ співачки завершував сріблястий міні-клатч.

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