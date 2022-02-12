Как передает Politeka.net, Дженнифер Лопес стала рассказывать о себе больше после того, как приступила к новым проектом с началом года. Также она решила поинтересоваться у фанатов, чем они сейчас увлекаются и что им интереснее всего наблюдать в ее творчестве.

«Сегодня очень особенный день! ✨ @MarryMeMovie СЕЙЧАС в кинотеатрах и на @peacocktv! У меня есть немного времени, чтобы ответить на ваши вопросы… давайте зададим вопросы и ответы ниже!!!! 💕 #JLovers» - поделилась мыслями Лопес и заинтересовала обращением.

Обычно она не говорит о себе и редко рассказывает о семье, поэтому поклонники засыпали ее вопросами по случаю:

«Какую песню вам больше всего понравилось петь? 🎶; У меня будет премьера фильма ❤; #MarryMe будет доступен в кинотеатрах Аргентины? 💎; какая сцена произвела на вас наибольшее впечатление? 🤔🧐; Лучше с Беном вместе; Какой же главный секрет красоты?; У вас опасная красота; Как ты жонглируешь таким количеством шляп одновременно?; красота.. я тоже стараюсь 💪 мне 49 лет Без вопросов, просто хочу сказать, как сильно я ЛЮБЛЮ тебя и Бена снова вместе. Бог сделал это».

Отметим, в последнем фильме Лопес сыграла взбалмошную певицу, вышедшую замуж за первого встречного. Вместе с ней сыграли два знаменитых артиста, поэтому премьеру посетили весьма близкие друзья и коллеги.

Не остался в стороне и Бен Аффлек, который появился в черном смокинге вместе с Лопес. На мероприятии Дженнифер появилась в свадебном платье из коллекции Giambattista Valli и туфлях с помпоном. Образ певицы завершал серебристый мини-клатч.

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