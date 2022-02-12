Як передає Politeka.net, Микита Добринін прославився не тільки як відомий блогер, а й головний герой дев'ятого сезону реаліті-шоу "Холостяк". Як відомо, нещодавно він з сім'єю повернувся з довгого відпочинку на Сейшелах і повернувся в робочий графік.
На своїй сторінці в Instagram "Холостяк" Добринін опублікував новий кадр. На чорному-білому фото він позує перед камерою в повністю чорному вбранні. Під знімком він вирішив висловити свою думку і звернувся до шанувальників.
"Ідеального моменту не існує
Згодні?", - звернувся до українців Микита Добринін.
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Фанати "Холостяка" залишили безліч коментарів під публікацією: "Існує ... цей момент зараз", "Думаю є", "Існує.. кожен момент є ідеальний по своєму", "Завжди та кожну секунду він ідеальний", "Так, але завдяки нашому бажанню і віри в краще, ми можемо зробити цей момент краще", "А може, і не бути цих ідеальних моментів взагалі. Прожив день ось і добре)".
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