Как передает Politeka.net, Никита Добрынин прославился не только как известный блогер, но и главный герой девятого сезона реалити-шоу "Холостяк". Как известно, недавно он с семьей вернулся с долгого отдыха на Сейшелах и вернулся в рабочий график.

На своей странице в Инстаграм "Холостяк" Добрынин опубликовал новый кадр. На черном-белом фото он позирует перед камерой в полностью черном наряде. Под снимком он решил высказать своё мнение и обратился к поклонникам.

"Идеального момента не существует

Согласны?", — обратился к украинцам Никита Добрынин.

Фанаты "Холостяка" оставили множество комментариев под публикацией: "Существует … этот момент сейчас", "Думаю есть", "Существует.. каждый момент есть идеален по своему", "Всегда и каждую секунду он идеальный", "Да, но благодаря нашему желанию и веры в лучшее, мы можем сделать этот момент лучше", "А может, и не быть этих идеальных моментов вообще. Прожил день вот и хорошо)".

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