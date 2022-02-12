Нікітюк у відпустці вирішила розповісти про свої очікування, що стосуються Євробачення.

34-річна Никитюк не стала нудьгувати на відпочинку і почала активно публікувати знімки біля пляжу, передає Politeka.net. Також Нікітюк похвалилася вигинами на атмосферних фото і довела, що не дарма займалася в залі перед відпусткою.

Не забула Леся розповісти про свої очікування, що стосуються Євробачення в цьому році. Як відомо, у фіналі музичного конкурсу готуються виступити молоді артисти: Alina Pash, Barleben, Cloudless, Kalush Orchestra, Miсhael Soul, Our Atlantic, Roxolana, Wellboy.

За підсумками їхнього виступу глядачі оберуть одного фіналіста, який і представлятиме країну цього разу. Леся Нікітюк чесно заявила, кого бачить у своїх фаворитах: "чекаю фіналу національного відбору на Євробачення. У мене два фаворити-Kalush і Wellboy».

До цього Никитюк вразила кадрами біля басейну. Леся позувала біля басейну, примірявши, напевно, свій найвідвертіший купальник. Синій монокіні прикрасили мотузочки, а від вирізу спереду захоплює дух.

Знімком в повний зріст на краю басейну і поруч з пальмою, Никитюк затьмарила собою розкішний пейзаж Пхукета.

"Фотошпалери, які ви заслужили", - підписала вона кадри.

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