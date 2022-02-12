34-летняя Никитюк не стала скучать на отдыхе и начала активно публиковать снимки у пляжа, передает Politeka.net. Также Никитюк похвасталась изгибами на атмосферных фото и доказала, что не зря занималась в зале перед отпуском.
Не забыла Леся рассказать о своих ожиданиях, касающихся Евровидения в этом году. Как известно, в финале музыкального конкурса готовятся выступить молодые артисты: Alina Pash, Barleben, Cloudless, Kalush Orchestra, Miсhael Soul, Our Atlantic, Roxolana, Wellboy.
По итогам их выступления зрители выберут одного финалиста, который и будет представлять страну в этот раз. Леся Никитюк честно заявила, кого видит в своих фаворитах: «Жду финала национального отбора на Евровидение. У меня два фаворита – Kalush и Wellboy».
До этого Никитюк впечатлила кадрами у бассейна. Леся позировала у бассейна, примерив, наверно, свой самый откровенный купальник. Синий монокини украсили веревочки, а от выреза спереди захватывает дух.
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Снимком в полный рост на краю бассейна и рядом с пальмой, Никитюк затмила собой роскошный пейзаж Пхукета.
"Фотообои, которые вы заслужили💜", - подписала она кадры.
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