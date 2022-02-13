Як передає Politeka.net, у легендарної співачки Софії Ротару є внучка - Соня Євдокименко. Вона прославилася як модель і блогер. Зараз дівчина живе в Нью-Йорку, де вчиться на дизайнера і зустрічається зі своїм нареченим Денисом Жадановим.

На кадрах Соня Євдокименко, які опублікувала на своїй сторінці в Instagram, постала в короткому вбранні на сонячних вулицях Нью-Йорка. Варто відзначити, що також, у неї незвичайна стрижка. Спереду у неї як ніби каре, хоча ззаду довге волосся. Таким чином вона може експериментувати із зовнішністю.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Вау", "Дуже красива", "Супер красива", "Краща", "Стильна і дуже красива Сонечка!", "Будь щаслива і здорова мила Сонечка!", "Красива, Любові тобі справжньою", "Вау", "Моя солодка душа".

Також, її наречений Денис Жаданов залишив реакцію під фото.

Як відомо, нещодавно Соня Євдокименко повернулася в Нью-Йорк з України, де живе її бабуся Ротару і тато з мамою - Руслан і Світлана. Вона часто проводить там канікули та бачиться з рідними.

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