Популярная модель и внучка легендарной артистки Софии Ротару - Соня Евдокименко показала, как держит себя в отличной спортивной форме.

Как передает Politeka.net, Соня Евдокименко является известным блогером на просторах социальной сети Инстаграм. Помимо этого, она проявила себя как модель и начинающая певица, пойдя по стопам своей легендарной бабушки - Софии Ротару. На своей странице в Инстаграм Евдокименко похвасталась своей растяжкой и показала, как выполняет несколько физических упражнений для поддержания своей спортивной фигуры.

Как известно, модель часто показывает, как занимается спортом и вдохновляет своих поклонников на поддержание здорового образа жизни.

Соня Евдокименко выполняет спортивные упражнения в специальных лосинах и топе с панорамным видом на Нью-Йорк,

Стоит отметить, что недавно внучка Ротару покинула Украину, куда приезжала к своей семье на каникулы от учебы. Теперь Евдокименко вернулась в Нью-Йорк, где живет её жених-миллионер Денис Жаданов и продолжает свою учебу.

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