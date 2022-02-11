Как передает Politeka.net, Соня Евдокименко является известным блогером на просторах социальной сети Инстаграм. Помимо этого, она проявила себя как модель и начинающая певица, пойдя по стопам своей легендарной бабушки - Софии Ротару. На своей странице в Инстаграм Евдокименко похвасталась своей растяжкой и показала, как выполняет несколько физических упражнений для поддержания своей спортивной фигуры.
Как известно, модель часто показывает, как занимается спортом и вдохновляет своих поклонников на поддержание здорового образа жизни.
Соня Евдокименко выполняет спортивные упражнения в специальных лосинах и топе с панорамным видом на Нью-Йорк,
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Стоит отметить, что недавно внучка Ротару покинула Украину, куда приезжала к своей семье на каникулы от учебы. Теперь Евдокименко вернулась в Нью-Йорк, где живет её жених-миллионер Денис Жаданов и продолжает свою учебу.
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