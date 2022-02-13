Как передает Politeka.net, у легендарной певицы Софии Ротару есть внучка - Соня Евдокименко. Она прославилась как модель и блогер. Сейчас девушка живет в Нью-Йорке, где учится на дизайнера и встречается со своим женихом Денисом Жадановым.

На кадрах Соня Евдокименко, которые опубликовала на своей странице в Инстаграм, предстала в коротком наряде на солнечных улицах Нью-Йорка. Стоит отметить, что также, у неё необычная стрижка. Спереди у неё как будто каре, хотя сзади длинные волосы. Таким образом она может экспериментировать со внешностью.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Вау", "Очень красивая", "Супер красивая", "Лучшая", "Стильная и очень красивая Сонечка!", "Будь счастлива и здорова милая Сонечка!", "Красивая, любви тебе настоящей", "Вау", "Моя сладкая душа".

Также, её жених Денис Жаданов оставил реакцию под фото.

Как известно, недавно Соня Евдокименко вернулась в Нью-Йорк из Украины, где живет её бабушка Ротару и папа с мамой - Руслан и Светлана. Она часто проводит там каникулы и видится с родными.

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