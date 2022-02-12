Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 20-летняя внучка известной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко часто делится с поклонниками фотографиями и видео. Как известно, Соня Евдокименко уже длительное время живет и учится в Нью-Йорке.
На этот раз девушка записала сторис, на котором рассказала о своих планах на день, а также засветила интерьер своей квартиры с дизайнерским ремонтом.
Как видим, Соня Евдокименко живет в просторной светлой квартире с колоннами и панорамными окнами, из которых открывается роскошный вид на город. Также Евдокименко показала красивый белый стол, на котором стояла ваза с цветами, и дизайнерские кресла возле него.
Внучка Софии Ротару рассказала о своих планах на день, которые поехала выполнять.
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Ранее Politeka сообщала, что внучка Ротару в мини-топе и тугих лосинах поразила растяжкой: нога выше головы.
Напомним, что невестка Софии Ротару тронула напутственными словами единственному сыну, как сейчас выглядит парень: "Если готов...".
Также Politeka писала, что единственный сын Софии Ротару засветил, как сейчас выглядит его дочь: "Вы прекрасны".