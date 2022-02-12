Гімнастка Даша Ульянова, яка перемогла на шоу" Холостячка " з Максом Михайлюком, проговорилася про бойфренда і попросила допомоги у українок.

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова - популярна українська блогерка, що має звання Майстер спорту з гімнастики. Зірка прославилася завдяки проекту "Холостяк", в якому перемогла, але відносини з Максом Михайлюком побудувати не вдалося. Даша на нових сторіс в Instagram вирішила попросити в українців допомоги.

"Питання на засипку. Що дарувати другій половинці на 14?", - запитати Даша і запропонувала писати відповіді.

"Себе", - відразу ж пішла відповідь.

"70% відповідей таких. Дівчатка, Ну давайте креативніше)", - написала Даша.

"А у мене немає половинки (", - поскаржилася одна з фанаток.

"У мене теж завжди не було половинки в цей день. А пізніше, 23 лютого, ми познайомилися. Все трапляється тоді, коли не чекаєш...",- розказала про знайомство Даша.

"Покажіть вже нам свою половинку)", - написав ще один фанат.

"Він поки не хоче)", - відповіла Даша.

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