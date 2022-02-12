Як пише Politeka.net, Даша Ульянова - популярна українська блогерка, що має звання Майстер спорту з гімнастики. Зірка прославилася завдяки проекту "Холостяк", в якому перемогла, але відносини з Максом Михайлюком побудувати не вдалося. Даша на нових сторіс в Instagram вирішила попросити в українців допомоги.
"Питання на засипку. Що дарувати другій половинці на 14?", - запитати Даша і запропонувала писати відповіді.
"Себе", - відразу ж пішла відповідь.
Орбакайте показала, на що здатна 9-річна внучка Пугачової: "Гідне продовження"
Дощі та мокрий сніг накриють половину України, але це не все: синоптики попередили про небезпеку
Не стало українського актора, який зіграв у багатьох відомих радянських фільмах: "Пішов Толік"
Юна фаворитка Олега Винника розповіла про поповнення в родині: "Як назвемо?"
Полякова розлютила українців поведінкою на "Голосі країни": "Зовсім з глузду з'їхала"
"70% відповідей таких. Дівчатка, Ну давайте креативніше)", - написала Даша.
"А у мене немає половинки (", - поскаржилася одна з фанаток.
"У мене теж завжди не було половинки в цей день. А пізніше, 23 лютого, ми познайомилися. Все трапляється тоді, коли не чекаєш...",- розказала про знайомство Даша.
"Покажіть вже нам свою половинку)", - написав ще один фанат.
"Він поки не хоче)", - відповіла Даша.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова поставила на місце всіх, хто просить у неї грошей
Також Politeka писала, що переможниця" Холостяка "Ульянова" потрапила " на гроші, намагаючись допомогти людині
А ще Politeka повідомляла, що переможниця" Холостяка " Ульянова дала майстер-клас з розтяжки