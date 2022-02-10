Как сообщает Politeka.net, победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова рассказала в своем Instagram, как хотела сделать доброе дело, но вместо благодарности получила хамство.
По словам девушки, ей написала некая женщина и попросила денег на продукты. Даша растрогалась историей пользовательницы и решила помочь – скинула ей на карту 500 грн. Однако, вместо благодарности получила обвинения и хамство.
"И что вы думаете? Вместо спасибо, прозвучала весьма странная благодарность с явным наездом, что 500 грн. – это для меня не деньги, и что я могла ей скинуть гораздо больше. Шок! Чувство несправедливости и даже злость не давали мне покоя, но потом я просто отпустила ситуацию", - поделилась Ульянова и добавила в своем посте скриншоты переписки с той самой женщиной.
В комментариях к публикации фолловеры начали успокаивать Дашу, а также предупредили, что таких мошенников сейчас много и надо тщательно проверять информацию перед тем, как отправлять кому-либо деньги.
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