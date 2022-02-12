Гимнастка Даша Ульянова, которая победила на шоу "Холостячка" с Максом Михайлюком, проговорилась о бойфренде и попросила помощи у украинок.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - популярная украинская блогерка, имеющая звание Мастер спорта по гимнастике. Звезда прославилась благодаря проекту "Холостяк", в котором победила, но отношения с Максом Михайлюком построить не удалось. Даша на новых сторис в Инстаграм решила попросить у украинцев помощи.

"Вопрос на засыпку. Что дарить второй половинке на 14?", - спросила Даша и предложила писать ответы.

"Себя", - сразу же последовал ответ.

"70% ответов таких. Девочки, ну давайте креативнее)", - написала Даша.

"А у меня нет половинки(", - пожаловалась одна из фанаток.

"У меня тоже всегда не было половинки в этот день. А позже, 23 февраля, мы познакомились. Все случается тогда, когда не ждешь...", - расказала о знакомстве Даша.

"Покажите уже нам свою половинку)", - написал еще один фанат.

"Он пока не хочет)", - ответила Даша.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова поставила на место всех, кто просит у нее денег

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