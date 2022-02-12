Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - популярная украинская блогерка, имеющая звание Мастер спорта по гимнастике. Звезда прославилась благодаря проекту "Холостяк", в котором победила, но отношения с Максом Михайлюком построить не удалось. Даша на новых сторис в Инстаграм решила попросить у украинцев помощи.
"Вопрос на засыпку. Что дарить второй половинке на 14?", - спросила Даша и предложила писать ответы.
"Себя", - сразу же последовал ответ.
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"70% ответов таких. Девочки, ну давайте креативнее)", - написала Даша.
"А у меня нет половинки(", - пожаловалась одна из фанаток.
"У меня тоже всегда не было половинки в этот день. А позже, 23 февраля, мы познакомились. Все случается тогда, когда не ждешь...", - расказала о знакомстве Даша.
"Покажите уже нам свою половинку)", - написал еще один фанат.
"Он пока не хочет)", - ответила Даша.
Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова поставила на место всех, кто просит у нее денег
Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова "попала" на деньги, пытаясь помочь человеку
А еще Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Ульянова дала мастер-класс по растяжке