Блогерка Катя Репяхова, четверта дружина українського співака Віктора Павлика, вирішила розповісти про те, як балує її чоловік.

27-річна Репяхова, яка вдвічі молодша за свого чоловіка, вирішила показати в Instagram на свіжих кадрах, як балує її чоловік, передає Рoliteka.net. Як відомо, ще недавно пара публічно посварилася через одну з колишніх дружин Павлика, а також не могла помиритися.

Зараз дівчина вирішила продовжити показувати в Instagram різні моменти зі своїх буднів і розповісти про те, чим займається. Не обійшлося без показу подарунків, Катерина показала вишитий халат з оригінальним малюнком різного кольору.

"Пошили спеціально для мене, а чоловік привіз» - поділилася обновкою Репяхова і показала свій образ перед камерою. Після цього дівчина влаштувала собі прогулянку з чоловіком і дитиною, насолодившись вільним часом.

Також дружина Павлика розповіла і показала, що отримала.

"До Дня закоханих порадувала себе) нагадуючи, що люблю себе❤️", - не стримала емоцій Репяхова.

Перед цим дружина Павлика розповіла про казус з вартістю подарунка. Невелику передоплату вона вже вносила, але щоб зараз забрати стайлер, природно, потрібно внести повну суму. Коли їй написали, скільки він їй обійдеться, Катя дуже здивувалася.

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