Телеведуча Маша Єфросиніна, яку покликали вести Нацвідбір на "Євробачення-2022", показала ефектний образ для виходу на сцену.

Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна - популярна українська телеведуча. Зірка не забуває і про інтернет-проекти, ведучи "Іспит" , а також "дорослі дівчатка" з Олею Поляковою. А нещодавно стало відомо, що Єфросиніну запросили вести Нацвідбір на "Євробачення-2022", де суддями стали Тіна Кароль, Ярослав Лодигін і Джамала. На нових сторіс в Instagram Марія показала, який образ приготувала для фіналу Нацвідбору.

На кадрах зірка стояла в гримерці, позуючи перед дзеркалом. Марія одягла блискучу сукню з вирізом і розрізом.

"15 хвилин до ефіру", - підписала кадри Єфросиніна.

На наступному сторіс Марія вже готувалася вийти на сцену, позуючи за лаштунками.

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