Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, як розважається під українську музику, насмішивши українців у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво - успішний ресторатор і зірка шоу "Майстер Шеф", де є головним суддею. Також знаменитість веде блоги в соціальних мережах, включаючи Тікток, де цього разу поділився смішним відео.

На кадрах Ектор стояв у футболці і танцював під Дзідзьо. Артист застосував фільтр, зробивши голову маленькою.

"Я, коли відкрив для себе українські пісні", - написав Ектор у відео.

"Напишіть в коментарях, хто ваш улюблений український виконавець?",- написав Ектор в пості.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Той самий Ектор, який подарував мені дитинство", "Кращий", "Дзідзьо, Время и Стекло", "натуральний українець", "Легенда", "Моя мама ваше шоу дивиться про кухарів кожен день", "о великий Ектор ви перетворюєтеся в українця і героя мого дитинства", "той самий Ектор, якого ми завжди дивилися з усією родиною".

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