Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво - успішний ресторатор і зірка шоу "Майстер Шеф", де є головним суддею. Також знаменитість веде блоги в соціальних мережах, включаючи Тікток, де цього разу поділився смішним відео.
На кадрах Ектор стояв у футболці і танцював під Дзідзьо. Артист застосував фільтр, зробивши голову маленькою.
"Я, коли відкрив для себе українські пісні", - написав Ектор у відео.
"Напишіть в коментарях, хто ваш улюблений український виконавець?",- написав Ектор в пості.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Той самий Ектор, який подарував мені дитинство", "Кращий", "Дзідзьо, Время и Стекло", "натуральний українець", "Легенда", "Моя мама ваше шоу дивиться про кухарів кожен день", "о великий Ектор ви перетворюєтеся в українця і героя мого дитинства", "той самий Ектор, якого ми завжди дивилися з усією родиною".
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