Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как развлекается под украинскую музыку, насмешив украинцев в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - успешный ресторатор и звезда шоу "Мастер Шеф", где является главным судьей. Также знаменитость ведет блоги в социальных сетях, включая ТикТок, где в этот раз поделился смешным видео.

На кадрах Эктор стоял в футболке и плясал под Дзидзьо. Артист применил фильтр, сделав голову маленькой.

"Я, когда открыл для себя украинские песни", - написал Эктор в видео.

"Напишите в комментариях, кто ваш любимый украинский исполнитель?", - написал Эктор в посте.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Тот самый Эктор, который подарил мне детство", "Лучший", "Дзидзьо, Время и Стекло", "Натуральный украинец", "Легенда", "Моя мама ваше шоу смотрит про поваров каждый день", "О великий Эктор вы превращаетесь в украинца и героя моего детства", "тот самый Эктор, которого мы всегда смотрели со всей семьей".

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