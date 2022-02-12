Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 50-летний шеф-повар, ресторатор и неизменный судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво часто публикует фото и видео.
На этот раз Хименес-Браво прислушался к советам украинцев и решил попробовать любимое блюдо детства многих - хлеб с маслом и солью.
"ХЛЕБ С МАСЛОМ? 😨
Продолжаю челлендж с вашими рецептами детства, посоветовали еще такой
Все правильно сделал на видео?",- написал Эктор.
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Хименес-Браво, впервые показавший свою девушку, похвастался, чем теперь занят по ночам: и это не готовка
Однако Хименес-Браво неправильно понял и использовал не то масло.
Как видим, ему не очень понравился вкус.
Поклонники прокомментировали кулинарный эксперимент Эктора Хименеса-Браво и начали давать советы: "Масло не то!", "Нужно нерафинированное масло, тогда самый шик 🙌 ", " 🤣😆 Не вкусно? 🤣 так масло должно быть домашнее ~ деревенское 🤣😆 ! ❣❤ ", "Масло нужно домашнее, оно вкуснее 😊 ", "Нерафинированное масло надо и не прям макать в масло, а слегка чайной ложкой полить", "масло должно быть нерафинированное, а хлеб - белый, или батон 🔥 ", "Я делаю всегда со сливочным маслом и соль) с чаем просто 🔥 ", "Не с тем маслом, а сливочным 😂 ", Масло должно быть (жареное) - нерафинированное которое помню на разлив везде продавалось и нужно само масло посолить и немного смочить в нем хлеб. 😢 А после такого видео точно мне не хотелось бы это мастерство пробовать 😅😅😅 ".
Ранее Politeka сообщала, что Хименес-Браво, который впервые показал свою девушку, похвастался, чем теперь занят по ночам: и это не готовка.
Напомним, что Хименес-Браво с "Мастер Шеф" показал, на что его вдохновляет любимая: "Когда она смотрит...".
Также Politeka писала, что Хименес-Браво жестко напомнил участникам "Мастер Шеф. Битва сезонов", куда они попали: "Блюдо я не принимаю".