Як пише Politeka.net, Настя Каменських - популярною українською співачкою і дружиною Олексія Потапенка (Потапом). Зірка також активно веде блог в Instagram, де ділиться всім цікавим.

Цей раз не став винятком, адже Каменських опублікувала нове відео, на якому з'явилася в міні-купальнику. Зірка ще не обсохла після купання і хвалилася розкішною фігуркою. Оператор максимально детально показав вигини Насті, після чого показав сонце над артисткою.

"Хочеш Сонця? Став", - написала Каменських.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Сховай целюліт", " навіщо мені сонце?", "Країна на порозі війни, а наші "бідні" артисти , які так зубожіли за період карантину, сиділи без роботи і т.д. викладають фото з Мальдів. Дійсно, можна поспівчувати", " його зараз не вистачає дуже...", "Як круто знято відео".

Нагадаємо, екс дружина і найкраща подруга Каменських зізналася, куди пропала

А ще Politeka писала, що Каменських розкрила свій секрет, весільні вбрання один іншого краще

Також Politeka повідомляла, що Настя Каменських кокетливо танцювала на камеру і спровокувала розбірки в мережі



