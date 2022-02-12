Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - популярной украинской исполнительницей и супругой Алексея Потапенко (Потапом). Звезда также активно ведет блог в соцсети Инстаграм, где делится творвчеством и личными кадрами.

Этот раз не стал исключением, ведь Каменских опубликовала новое видео, на котором появилась в мини-купальнике. Звезда еще не обсохла после купания и хвасталась роскошной фигуркой. Оператор максимально детально показал изгибы Насти, после чего показал Солнце над артисткой.

"Хочешь Солнца? Ставь", - написала Каменских.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Спрячь целлюлит детка", "Зачем мне солнце Монако?", "Страна на пороге войны, а наши "бедные" артисты, которые так обнищали за период карантина , сидели без работы и т.д. выкладывают фото с Мальдив. Действительно, можно посочувствовать", "Его сейчас не хватает очень...", "Как круто снято видео".

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