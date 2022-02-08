Популярная певица Настя Каменских, известная как NK, показала фото с отдыха, где предстала перед камерой в легком халатике.

Как передает Politeka.net, Настя Каменских является популярной артисткой, которая выступает под псевдонимом "NK". Также, она является женой Потапа (Алексея Потапенко). На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала фото с отдыха. Как известно, Каменских отдыхала в Мексике с Потапом и своей подругой Анной Андрийчук.

"Отпуск давным давно закончился, а вот фотки из него еще нет", — поделилась Настя Каменских.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Фото, то что надо в нашу дождливую погоду", "Красотка", "Настя красоточка❤️❤️❤️и красота, и фигура, и талант, чудесный голос", "Как всегда", "Очарование", "Класс", "Я тебя люблю", "NK Топ", "Не надо себя душить", "Вы Настя прелесть", "Красивая девушка", "Ну и прекрасно, значит есть, что вспомнить", "Насть, не могу на ютюбе найти новые передачи х фактор, они сейчас есть вообще..."

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