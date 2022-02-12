Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька на своїй сторінці в Instagram опублікувала чарівні фото, на яких позує зі своєю подругою співачкою ROXOLANA.
Своїм постом Саша підтримавши Роксолану, яка стала учасницею Національного відбору на Євробачення-2022. У підписі до публікації Зарицька залишила слова Підтримай своїй подрузі: "як би там не було, для мене ти-переможниця! Пишаюся твоєю наполегливістю і творчим натхненням".
Відзначимо, що кілька років тому, ще до пандемії Олександра Зарицька і її група KAZKA також були учасниками Нацвідбору і навіть посіли друге місце. Однак у той час через скандал зі співачкою MARUV, колектив відмовився представляти Україну на пісенному конкурсі.
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