Зірка "Голосу країни", яка працювала в команді продюсера і співака Святослава Вакарчука, Христина Соловій емоційно прокоментувала Нацвідбір.

Як передає Politeka.net, українська співачка Христина Соловій, яку на після перемоги на проекті "Голос країни" продюсує Святослав Вакарчук, зізналася, за кого вболівала на Нацвідборі на Євробачення 2022.

Фаворит Христини Соловій сталь Kalush Orchestra, які у фіналі Нацвідбору отримали найбільше балів від глядачів.

Вони виступали з композицією Stefania, яка присвячена мамі засновника групи Олега Псюха.

"Моє серце сьогодні зі Стефанією. Сподіваюся, ваше теж. Вся Європа повинна почути ім'я жінки, яка виховала такого хлопа», - зазначила Христина Соловій.

Однак здобути перемогу у фіналі Нацвідбору Kalush Orchestra не вдалося. Журі оцінили виступ колективу в 6 балів. Таким чином Kalush Orchestra посіли друге місце.

Як відомо, Христина Соловій і Kalush раніше спільно випустили трек»таксі".

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