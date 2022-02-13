Як передає Politeka.net, проект "МастерШеф. Битва сезонів" на четвертому тижні покинула Анастасія Кобиляцька.

Разом з Яною Балог, Наталією Петрик, Сашею Цвігуном, Анжелою Липською, і Саша Кривцем вона билася в новому випуску в команді чорних, але цього разу виявилася слабшою.

Відзначимо, відхід з проекту Анастасії Кобиляцької активно коментують в мережі.

"Блюдо було схоже на корм для собак, якщо чесно», «несподівано, але я рада», «Слава Богу, давно чекала її відходу. Виїжджати за рахунок інших на такому рівні не ок», «не скажу, що Настя найслабша з усіх присутніх, але блюдо, яке вона подала на Битві чорних, виглядало як "дитяче непорозуміння"!)) Тому рішення суддів було справедливим«, "зазналася дівчинка і вилетіла заслужено«,» шкода, є і набагато слабші учасники«,» нарешті, давно пора було",-пишуть в коментарях.

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