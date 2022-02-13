Як повідомляє Politeka.net, гурт Kalush Orchestra посів друге місце на національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення-2022" з піснею "Стефанія". Вони залишилися незадоволені результатом і погрожували піти до суду, адже вважають себе переможцями.
Відео з конфліктом з'явилося в мережі (щоб його подивитися доскрольте до кінця).
Після завершення трансляції національного відбору соліст групи репер Олег Псюк знайшов члена журі Ярослава Лодигіна і пред'явив йому претензії. Він звинуватив організаторів відбору у фальсифікації та підробці результатів.
Ярослав Лодигін пообіцяв перевірити результати голосування ще раз. При цьому він запевняє, що вони достовірні і ніяких фальсифікацій не могло бути. Член журі також заявив, що результати голосування будуть оприлюднені, якщо компанія PwC, яка відповідала за підрахунок голосів, не буде проти.
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Олег Псюк не заспокоївся після запевнень Лодигіна і запитав у члена журі, чи готові організатори до розгляду в судовому порядку "Зустрінемося в суді?". На що Лодигін відповів ствердно.
Учасники гурту далі продовжили трансляцію за лаштунками та скаржилися, що від них демонстративно "втекли" організатори і вони не можуть їх знайти.
Вони також стверджували, що головний аудитор не захотіла показати протокол з результатами голосування, і відзначали, що "ця історія так просто не закінчиться".
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