Їхні претензії стосуються можливої фальсифікації голосування на користь Аліни Паш, яка в глядацькому голосуванні посіла друге місце, що було достатнім для перемоги в цілому.

Як повідомляє Politeka.net, гурт Kalush Orchestra посів друге місце на національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення-2022" з піснею "Стефанія". Вони залишилися незадоволені результатом і погрожували піти до суду, адже вважають себе переможцями.

Відео з конфліктом з'явилося в мережі (щоб його подивитися доскрольте до кінця).

Після завершення трансляції національного відбору соліст групи репер Олег Псюк знайшов члена журі Ярослава Лодигіна і пред'явив йому претензії. Він звинуватив організаторів відбору у фальсифікації та підробці результатів.

Ярослав Лодигін пообіцяв перевірити результати голосування ще раз. При цьому він запевняє, що вони достовірні і ніяких фальсифікацій не могло бути. Член журі також заявив, що результати голосування будуть оприлюднені, якщо компанія PwC, яка відповідала за підрахунок голосів, не буде проти.

Олег Псюк не заспокоївся після запевнень Лодигіна і запитав у члена журі, чи готові організатори до розгляду в судовому порядку "Зустрінемося в суді?". На що Лодигін відповів ствердно.

Учасники гурту далі продовжили трансляцію за лаштунками та скаржилися, що від них демонстративно "втекли" організатори і вони не можуть їх знайти.

Вони також стверджували, що головний аудитор не захотіла показати протокол з результатами голосування, і відзначали, що "ця історія так просто не закінчиться".

Нагадаємо, Wellboy приголомшив постановкою у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2022.

Як повідомляла Politeka, пройшов Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошено переможця, який представить Україну.

Також Politeka писала, про Нацвідбір на "Євробачення-202", чоловік Дорофєєвої Дантес назвав свого фаворита.