Як передає Politeka.net, Дженніфер Лопес вирішила підвести підсумки свого недавнього виступу і опублікувала невеликий ролик з кадрами в Instagram. На відео артистка виклалася на повну, станцювала зі своєю командою, виконала відому композицію і заодно блиснула фігурою.
"Сюрприз! Першими і раніше за всіх» - пише Лопес під невеликим роликом зі своїм виступом.
Як можна помітити, заради концерту Лопес змінила зачіску, надівши перуку з довгими і хвилястими світлими локонами, вибрала макіяж з блискітками і помітним бронзатором. Також її костюм з одних блискіток і паєток повністю перетворив її.
"Погнали💙❤️; Люблю цей момент😍; це Диво-жінка!! @jlo 🔥; відмінно❤; дивлюся фільм 🎥; 💜на зв'язку!; Привіт, Дженніфер, ти дійсно особлива, і я тебе дуже люблю 🔥; не можу дочекатися 🔥; дивно❤️; дійсно хороший ремікс. Відмінний костюм бронзова броня 🔥; Мені подобається ця пісня!; Костюм схожий на броню; мені подобається пристрасть в очах», - пишуть у відповідь.
Хвороба спіткала Таїсію Повалій з сином: "Ми з Денисом, на превеликий жаль..."
Щаслива дружина зірки "Голосу країни" Сасанчина вирушила на зустріч мрії: "Доїжджаємо до..."
Кафе згоріло дотла після вибуху, всередині було 12 відвідувачів: подробиці і кадри
Каменських в мокрому купальнику нарвалася на різку критику: "Сховай целюліт, дитинко"
Вчинок 19-річного переможця "Голосу країни" Сасанчина і його дружини розлютив українців: "Переходить всякі межі..."
Також артистка влаштувала фотосесію в своєму офісі і підібрала цілу серію нарядів, які хотіла б презентувати перед камерами. Одним з таких став образ в білих тонах. Сукня з сітчастим верхом і відкритим декольте виглядало досить спокусливо.
А підтягнута фігура Лопес разом з її доглянутим виглядом вдало виглядали в наряді, що приховує все зайве, але робить акцент на формах завдяки силуету.
Раніше повідомлялося, 52-річна Лопес в блискітках і сіточці показала, на що здатна на сцені: "ніколи не старієш"
Також, 52-річна Лопес втиснулася в чорне плаття з вирізом, довівши свою привабливість: "бачили цей живіт?"
Politeka розповідала, Лопес в білій сукні з пір'ям здивувала фігурою поруч з молодим красенем: "пустує Дженні"