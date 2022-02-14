52-річна Лопес в костюмі з паєтками постаралася на славу - під час концерту зірка була в центрі уваги не тільки завдяки зовнішньому вигляду.

Як передає Politeka.net, Дженніфер Лопес вирішила підвести підсумки свого недавнього виступу і опублікувала невеликий ролик з кадрами в Instagram. На відео артистка виклалася на повну, станцювала зі своєю командою, виконала відому композицію і заодно блиснула фігурою.

"Сюрприз! Першими і раніше за всіх» - пише Лопес під невеликим роликом зі своїм виступом.

Як можна помітити, заради концерту Лопес змінила зачіску, надівши перуку з довгими і хвилястими світлими локонами, вибрала макіяж з блискітками і помітним бронзатором. Також її костюм з одних блискіток і паєток повністю перетворив її.

"Погнали💙❤️; Люблю цей момент😍; це Диво-жінка!! @jlo 🔥; відмінно❤; дивлюся фільм 🎥; 💜на зв'язку!; Привіт, Дженніфер, ти дійсно особлива, і я тебе дуже люблю 🔥; не можу дочекатися 🔥; дивно❤️; дійсно хороший ремікс. Відмінний костюм бронзова броня 🔥; Мені подобається ця пісня!; Костюм схожий на броню; мені подобається пристрасть в очах», - пишуть у відповідь.

Також артистка влаштувала фотосесію в своєму офісі і підібрала цілу серію нарядів, які хотіла б презентувати перед камерами. Одним з таких став образ в білих тонах. Сукня з сітчастим верхом і відкритим декольте виглядало досить спокусливо.

А підтягнута фігура Лопес разом з її доглянутим виглядом вдало виглядали в наряді, що приховує все зайве, але робить акцент на формах завдяки силуету.

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