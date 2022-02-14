52-летняя Лопес в костюме с пайетками постаралась на славу - во время концерта звезда была в центре внимания не только благодаря внешнему виду.

Как передает Politeka.net, Дженнифер Лопес решила подвести итоги своего недавнего выступления и опубликовала небольшой ролик с кадрами в Инстаграм. На видео артистка выложилась на полную, станцевала со своей командой, исполнила известную композицию и заодно блеснула фигурой.

«Сюрприз! Первыми и раньше всех» - пишет Лопес под небольшим роликом со своим выступлением.

Как можно заметить, ради концерта Лопес сменила прическу, надев парик с длинными и волнистыми светлыми локонами, выбрала макияж с блестками и заметным бронзатором. Также ее костюм из одних блесток и пайеток полностью преобразил ее.

«Погнали💙❤️; Люблю этот момент😍; Это Чудо-Женщина!! @jlo 🔥; Отлично❤; Смотрю фильм 🎥; 💜На связи!; Привет, Дженнифер, ты действительно особенная, и я тебя очень люблю 🔥; Не могу дождаться 🔥; Удивительно❤️; Действительно хороший ремикс. Отличный костюм бронзовая броня 🔥; Мне нравится эта песня!; Костюм похож на броню; мне нравится страсть в глазах», - пишут в ответ.

Также артистка устроила фотосессию в своем офисе и подобрала целую серию нарядов, которые хотела бы презентовать перед камерами. Одним из таких стал образ в белых тонах. Платье с сетчатым верхом и открытым декольте выглядело довольно соблазнительно.

А подтянутая фигура Лопес вместе с ее ухоженным видом удачно смотрелись в наряде, скрывающем все лишнее, но делающим акцент на формах благодаря силуэту.

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