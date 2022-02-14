Андрій Рибак зі своєю коханою часто разом проводять час і постять спільні знімки. Днями парочка прийшла в ресторан в незвичайних нарядах.

Як повідомляє Politeka.net, Андрій Рибак увійшов до трійки півфіналістів шоу "Холостячка". Але Ксенія Мішина вирішила розлучитися з хлопцем через його лукавість - він не міг визначитися, адже обіцяв іншій дівчині повернутися і бути з нею.

У підсумку він пішов з проекту і помирився з Аліною - так звуть обраницю Андрія. Вони часто разом проводять час і постять спільні знімки. Днями парочка прийшла в ресторан в незвичайних нарядах.

Молода парочка обрала для походу в ресторан зручні повсякденні костюми в спортивному стилі. Андрій приміряв толстовку, штани-шаровари і шльопанці. Весь ансамбль був виконаний в чорному кольорі. Його дівчина Аліна вибрала схожий наряд, але її толстовка була прикрашена яскравим написом. А замість шароварів вона вибрала розкльошені штани.

"Прийшли в ресторан. Щось видає, що я з села?", - поцікавився він у підписі до фото.

Варто відзначити, що кафе має право розробити і застосувати внутрішню систему правил поведінки для гостей, навіть якщо Відвідувач не завжди з ними згоден.

Якщо ви прийшли в кафе і побачили, що, за Правилами закладу, сюди не пускають в кросівках, значить, це умова договору, якого потрібно дотримуватися.

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